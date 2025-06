DI FENZA (REGIONE CAMPANIA): “NICOLA MIRTI, UNA TRAGEDIA CHE CHIEDE UNA SVOLTA. SUBITO UN PIANO REGIONALE PER I GIOVANI. CHIEDIAMO INTERVENTI DRASTICI AL MINISTRO PIANTEDOSI”

«Non è solo cronaca – aggiunge – ma il segnale di un disagio profondo tra le nuove generazioni. Oltre alla repressione chiederò l’attivazione di un piano d’intervento regionale che metta insieme scuole, famiglie, forze dell’ordine e mondo dell’associazionismo. Più prevenzione, più ascolto, più strumenti educativi. Non basta indignarsi: bisogna agire».

«È urgente rafforzare l’operazione “Spiagge Sicure”: la stagione estiva è iniziata e non possiamo permettere che le spiagge si trasformino in un teatro di violenza. Vanno garantiti controlli visibili, prevenzione e tutela per tutti. I nostri giovani, le famiglie e i turisti devono poter vivere week end in serenità. Per questo chiediamo dal Ministro dell’Interno Piantedosi interventi drastici e decisi. Non servono misure simboliche, ma azioni concrete per tutelare i cittadini e i più giovani in particolare. Facciamo in modo che il nome di Nicola diventi un punto di svolta. È tempo di responsabilità condivisa, tutti dobbiamo allertarci per quanto sta accadendo”, ha così concluso il capogruppo di Azione-Per in consiglio regionale.