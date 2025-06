NAPOLI, INCIDENTE MORTALE IN VIA TOSCANELLA

Questa notte, alle 01:50 circa, un uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, mentre percorreva Via Nuova Toscanella, con direzione di marcia Chiaiano, giunto all’altezza dell’ASL, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo finendo contro il bordo del marciapiede posto alla sua destra. È quanto si legge in una nota della polizia municipale di Napoli.

Subito gravi sono apparse le condizioni del centauro che è stato trasportato di urgenza all’ospedale Cardarelli dove purtroppo, alle ore 7 circa, ne veniva constatato il decesso. Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta effettuando i rilievi tecnici e sta ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto.

Il motociclo è stato sottoposto in sequestro, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.