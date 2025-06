Arzano. Occupazioni abusive suolo pubblico ed evasione tributi, sanzioni e sequestri. Oltre 40 attività controllate, 2 chiuse.

Condividi

Prosegue senza sosta il contrasto ad ogni forma di illegalità sul territorio da parte della polizia locale.

Le condotte monitorate sono le occupazioni abusive di suolo pubblico da parte di commercianti e privati con sottrazione spazi pubblici ai cittadini.

Nel mirino degli agenti coordinati dal Colonnello Biagio Chiariello sono finite oltre 30 attività commerciali e 11 privati che occupavano spazi pubblici con merce varia esposta in pubblica via.

Elevate oltre 40 sanzioni ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada per occupazione indebita della sede stradale per un importo massimo di oltre 27mila euro e intimazione del ripristino dello stato dei luoghi.

Il due casi le attività sono risultate essere prive di autorizzazione e quindi chiuse con sanzioni in materia di commercio per oltre 10 mila euro.

È questo il bilancio delle operazioni su tutto il territorio contro il malcostume e l’arroganza.

Le verifiche sono state estese anche agli aspetti fiscali dove molti risultano non aver pagato i tributi locali ed é scattata la segnalazione agli uffici dell’ente per le imposizioni tributi non pagati con evasione fiscale.













