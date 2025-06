Bradisismo flegreo, il Consigliere Comunale Domenico Brescia interroga il sindaco: “Interventi urgenti per Bagnoli, non c’è più tempo da perdere”

Condividi

Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e agli assessori competenti, per segnalare le gravi criticità che il bradisismo flegreo, tuttora attivo, continua a imporre agli abitanti del quartiere di Bagnoli.

A partire dalla scossa del 13 marzo scorso, numerosi nuclei familiari sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, senza ricevere finora alcuna forma di assistenza né ristoro per le difficoltà economiche e logistiche affrontate. Parallelamente, il Comune di Napoli starebbe predisponendo un percorso per l’accesso ai contributi per la riparazione e messa in sicurezza degli immobili, ma tale procedura risulterebbe, allo stato, eccessivamente lunga e complessa. Il rischio concreto è che, per ancora molti mesi, le famiglie coinvolte restino senza aiuti concreti.

Ancora più preoccupante è il fatto che, in questo quadro, non vengano adeguatamente affrontati i rischi strutturali derivanti dalle continue sollecitazioni sismiche cui è sottoposto il patrimonio edilizio più vetusto e fragile.

Con l’interrogazione, che allego al presente comunicato, ho chiesto all’Amministrazione comunale di:

– fornire dati precisi sulle situazioni di pericolo sinora censite attraverso le schede AeDES compilate su iniziativa privata;

– chiarire se vi sia l’intenzione di procedere d’ufficio alle verifiche di agibilità degli edifici, come previsto dal Piano nazionale della Protezione Civile, anche in assenza di richieste da parte dei cittadini.

Le scosse si susseguono, gli edifici più vetusti ricevono sollecitazioni continue e il rischio di eventi malaugurati aumenta ad ogni evento sismico. Non è accettabile che, come sembrerebbe emerso da un recente incontro pubblico presso la X Municipalità, si debba attendere settembre per attivare la piattaforma digitale necessaria alla richiesta di contributi.

Il bradisismo non aspetta.

Occorre agire subito, semplificare le procedure burocratiche e assumersi la responsabilità di intervenire d’ufficio per tutelare la sicurezza e i diritti dei cittadini. È inoltre indispensabile garantire un canale informativo chiaro, stabile e accessibile alle famiglie colpite, molte delle quali si trovano oggi in uno stato di totale disorientamento.

Mi auguro che il Sindaco Manfredi e la sua Giunta vogliano raccogliere questa mia sollecitazione, affrontando con maggiore determinazione e tempestività le emergenze aperte nel territorio flegreo.

Domenico Brescia

Consigliere Comunale di Napoli













