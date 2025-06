Annuncio a sorpresa: il colloquio tra Putin e Papa Leone XIV

Condividi

Visite: 19

14 Visite

Nessuno spiraglio di pace e di volontà di chiudere intese con l’Ucraina, ma il leader russo Vladimir Putin ha avuto la prima conversazione telefonica con Papa Leone XIV. Lo ha reso noto, a sorpresa, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportano i media russi. Il leader russo Vladimir Putin ha parlato del conflitto in Ucraina, che va avanti da oltre tre anni a causa dell’invasione russa su vasta scala del Paese, durante il colloquio telefonico con Papa Leone XIV. Secondo il Cremlino, Putin ha ribadito la volontà di arrivare alla pace con strumenti “diplomatici” e le accuse a Kiev di cercare “l’escalation”. “Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che il regime di Kiev punta sull’escalation del conflitto e – hanno riferito da Mosca – conduce azioni di sabotaggio contro infrastrutture civili sul territorio russo”.

Putin sente Papa Leone XIV e Donald Trump

Nella prima telefonata con Papa Leone XIV, Putin ha “espresso gratitudine al pontefice per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina, in particolare per la partecipazione del Vaticano, su base depoliticizzata, alla risoluzione di urgenti questioni umanitarie”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Cremlino, citato da Interfax. Inoltre, “è stato sottolineato che la parte russa sta adottando tutte le misure possibili per riunire i bambini ai loro parenti”. Poi c’è stato il colloquio con Trump, definito “positivo” e “produttivo” dal Cremlino, assicurando che il tycoon e il leader russo hanno convenuto di “rimanere in contatto costante”. “I due leader hanno descritto lo scambio di opinioni come positivo e abbastanza produttivo e hanno confermato la volontà di rimanere in contatto costante”, ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Putin. “Il presidente Putin ha detto, in maniera molto forte, che dovrà rispondere ai recenti attacchi contro le basi” russe da parte di Kiev, ha dichiarato Donald Trump in un post su Truth Social, al termine di una conversazione telefonica con l’omologo russo. Una chiacchierata, definita “buona” dallo stesso Trump ma che, precisa,”non porterà a una pace immediata”. La telefonata – ha scritto su Truth Social – “è durata all’incirca un’ora e 15 minuti. Abbiamo parlato dell’attacco contro gli aerei russi da parte dell’Ucraina, e di vari altri attacchi da parte di entrambe le parti”.

“I due leader hanno descritto lo scambio di opinioni come positivo e abbastanza produttivo e hanno confermato la volontà di rimanere in contatto costante“, ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Putin.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews