FORO ITALICO, IL TEAM CANGURO DI GIUGLIANO SALTA PIÙ IN ALTO DI TUTTI: 11 MEDAGLIE TRA TITOLI, IMPRESE E FUTURO. 

In questo week-end il Foro Italico, sotto gli occhi del Signor Ministro dello Sport Andrea Abodi e del Presidente della FITA Angelo Ciro si è trasformato nella capitale europea del taekwondo In un Foro Italico gremito di emozioni e combattimenti, con oltre 1.800 atleti e 220 società presenti al Kim & Liù 2025 e all’Olympic dream Cup , il Team Canguro ha confermato di essere una delle eccellenze del taekwondo italiano. Dalla base al vertice, dai piccoli ai senior, ogni atleta ha portato sul tatami cuore, tecnica e appartenenza. La squadra di Giugliano in Campania, guidata dal Maestro Giuseppe Napolano, ha chiuso la trasferta romana con un bottino da record: 11 medaglie, tra cui 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, confermandosi come una delle realtà più solide e promettenti del panorama nazionale.

I TITOLI ITALIANI I TITOLI ITALIANI

I colori del team campano hanno brillato soprattutto grazie ai quattro campioni italiani che hanno dominato le rispettive categorie:

Palladino Lorenzo Palladino Lorenzo

Pacileo Asia Pacileo Asia

Di Gennaro Camilla Di Gennaro Camilla

Saggiomo Domenico Saggiomo Domenico

Prestazioni solide, combattimenti di altissimo livello e mentalità vincente: i “cangurotti” hanno lasciato il segno sui tatami del Foro.

LA PARISI INCANTA TUTTI CON UN ARGENTO DAL CUORE D’ACCIAIO LA PARISI INCANTA TUTTI CON UN ARGENTO DAL CUORE D’ACCIAIO

Tra le storie più emozionanti dell’intera rassegna, impossibile non citare il ritorno sul tatami di Eryka Parisi, che dopo un lungo stop per infortunio ha compiuto una vera e propria impresa: è salita di categoria, ha affrontato avversarie più forti e ha lottato fino all’ultimo respiro. Il suo argento, conquistato con coraggio e determinazione, è stato accolto con una standing ovation dal pubblico. Una medaglia che vale oro.

Accanto a lei, applausi anche per Iasevoli Domenico, che con una prestazione solida e tecnica ha conquistato un meritatissimo secondo posto.

I BRONZI DELLA SOLIDITÀ I BRONZI DELLA SOLIDITÀ

Non sono mancati i podi anche tra gli altri atleti del Team Canguro, che hanno dimostrato una crescita costante e una mentalità da veri combattenti:

Perrotta Sabrina Perrotta Sabrina

Abbate Emanuele Abbate Emanuele

Di Rosa Domenico Di Rosa Domenico

D’Isanto Domenico D’Isanto Domenico

Fabiano Antonio Fabiano Antonio

Cinque bronzi che certificano l’ottimo stato di salute del vivaio cangurotto e la profondità tecnica della squadra.

Totale: 11 medaglie. Un risultato che parla chiaro: il Team Canguro non salta solo in alto. Salta nel futuro.