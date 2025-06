Post choc contro la Meloni, Addeo tenta il suicidio con pillole e alcol. E’ fuori pericolo

Visite: 73

Stefano Addeo, il professore 65enne che nei giorni scorsi era finito al centro di una violenta polemica per un post pubblicato sui social contro la figlia della premier Giorgia Meloni, è ora ricoverato in ospedale. Contattato al telefono dal Corriere, Addeo aveva una voce provata: «Non ce la facevo più. Mi stanno facendo delle lavande, ma spero che non mi salvino. Le reazioni a questa vicenda sono state più violente di quanto potessi immaginare». Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato il suicidio ingerendo una combinazione di pillole e alcol. Il malore è avvenuto nella sua abitazione di Marigliano, nel Napoletano. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, Addeo è arrivato in codice rosso, ma — secondo fonti sanitarie — non sarebbe in pericolo di vita. Poche ore prima aveva scritto una lettera aperta a Giorgia Meloni per scusarsi.