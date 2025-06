La mamma di Martina, mi giudicate fredda ma lei mi ha dato forza

Condividi

“Mi state giudicando fredda, che non mi importa di Martina. Se mi vedete forte è perchè la forza me l’ha data lei”. Lo scrive sui social Fiorenza, la mamma della ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato.

“Io sono stata sempre presente. Ho scoperto di uno schiaffo tre settimane fa ma nell’ultimo periodo lei era tranquilla”, e poi immagina “mia figlia quanta paura e sofferenza ha avuto. Chi sa se mi ha chiamato”. Fiorenza sottolinea: “io per mia figlia mi facevo uccidere. Era tutto per me. Quindi non mi giudicate.

Principessa mia avrai giustizia”.













