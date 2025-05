MUGNANO. ROMAGNULO: TASK FORCE AMBIENTALE O PROPAGANDA? Intanto Econova è sotto indagine a San Vitaliano

Condividi

Abbiamo presentato un’interrogazione consiliare dopo mesi senza risposte alle nostre PEC, in cui chiedevamo un confronto tra le forze politiche e la ditta Econova – incaricata della raccolta rifiuti a Mugnano – e una relazione dettagliata sugli esiti delle task force annunciate dall’amministrazione.

A marzo il sindaco, l’assessore all’Ambiente, Econova e le Guardie Ambientali scendevano in strada in tarda serata per una “task force sulla differenziata”, attribuendo la colpa del degrado urbano alla pandemia e ai cittadini. Ma chi doveva vigilare e migliorare il servizio in questi anni? È sotto questa amministrazione, e lo stesso assessorato, che la raccolta differenziata ha subito un crollo.

Ad aprile, stesso copione: una nuova task force contro le deiezioni canine. Il problema esiste, ma l’ordinanza che regola il comportamento dei proprietari risale al 2017. Solo adesso ci si accorge che le strade sono sporche? E che alcuni eco-dog sono stati vandalizzati o non sono più utilizzabili?

Non abbiamo nulla contro le task force, se servono davvero a migliorare il territorio. Ma per valutare i risultati occorrono numeri, dati, relazioni. Al momento non esiste alcun documento pubblico che certifichi i risultati di questi interventi.

Grave, però, è il totale silenzio dell’amministrazione: due PEC protocollate, nessuna risposta. Nessun rispetto per il ruolo che ricopriamo, né per la volontà – concreta – di partecipare al miglioramento dei servizi per i cittadini.

Nel frattempo, la ditta Econova è finita sotto inchiesta per un caso di corruzione nel Comune di San Vitaliano. Un fatto che rende ancora più urgente aprire un confronto sul suo operato anche nel nostro Comune.

Noi continueremo a fare la nostra parte, con spirito costruttivo. Ma pretendiamo trasparenza, rispetto istituzionale e risposte. Perché ai cittadini non interessano spot elettorali e operazioni di facciata, ma fatti concreti.

Noi sareml sempre pronti a dare il nostro contributo, a patto che si lavori in sinergia per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di Mugnano.

Nello Romagnuolo

Consigliere comunale Mugnano di Napoli

