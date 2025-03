EMANUELE PAPA (LEGA): PRESENTATA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI SULLA RETE FOGNARIA DEL VOMERO-ARENELLA – “BASTA SILENZI, ORA LA VERITÀ”

Condividi

Napoli, 29 marzo 2025 – Come Presidente della Commissione Trasparenza della Municipalità 5 Vomero-Arenella, ho presentato una richiesta formale di accesso agli atti per ottenere la relazione tecnica aggiornata sulla mappatura della rete idrico-fognaria del nostro territorio.

I recenti episodi di cedimenti strutturali e allagamenti – dal crollo in via Scarlatti del 25 marzo, al grave evento di febbraio in via Michelangelo – impongono un cambio di passo immediato. Basta con l’opacità, basta con le risposte parziali. I cittadini hanno diritto di sapere cosa accade sotto i loro piedi.

Ho scritto al Sindaco, alla Direzione generale di ABC, agli assessorati e agli uffici tecnici per avere dati chiari e trasparenti su:

stato della rete idrico-fognaria,

criticità esistenti,

interventi già avviati o programmati,

pianificazione concreta per mettere in sicurezza il territorio.

Come rappresentante del territorio, non posso più tollerare che la sicurezza pubblica venga messa in pericolo da ritardi, scarichi di responsabilità e una gestione frammentata. Serve chiarezza, responsabilità e una strategia precisa per prevenire altri disastri.

Non mi fermerò fino a quando non saranno rese pubbliche tutte le informazioni, e fino a quando non verranno attuati interventi concreti per tutelare i cittadini del Vomero e dell’Arenella. La trasparenza non è una concessione, è un diritto.

Emanuele Papa

