Convegno annuale “Libr’Art” organizzato dalla Amanzio-Ranucci-Alfieri

Condividi

Visite: 56

18 Visite

Il 26 marzo, presso la sala “Rari” della biblioteca Nazionale di Napoli, si è svolto il secondo convegno annuale “LIBR’ART” organizzato dall’istituto comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri (scuola polo regionale delle biblioteche scolastiche) che ha coinvolto la rete delle Biblioteche scolastiche della Campania .

L’evento, che è stato anche trasmesso in diretta, via streaming su youtube grazie alla partecipazione tecnica del professore Leonardo Magistro, si è aperto con il brano eseguito da una delegazione di alunni: “L’Inno alla Gioia”, lasciando poi la parola alla D.S. dottoressa Antonietta Guadagno, che ha illustrato il ruolo della Biblioteca Scolastica nel supportare il piacere di leggere a scuola, l’innovazione curricolare e lo sviluppo di competenze trasversali, tra cui pensiero critico, creatività, problem solving, collaborazione, comunicazione, competenze digitali e gestione dell’informazione. Grazie all’intervento di docenti esperti, sotto la Supervisione della Referente, la professoressa Maria Cerullo ,hanno sottolineato l’innovazione didattica come il rapporto biblioteca-territorio, l’uso abilitante della tecnologia, il potenziamento di metodologie didattiche innovative. Intervento importante è stato quello dello scrittore Pino Imperatore che da sempre collabora con il nostro comprensivo, che ha sottolineato ,come il coordinamento tra enti, reti e associazioni, le iniziative di promozione ed educazione alla lettura nel nostro Paese hanno riportato la lettura e la Biblioteca Scolastica al centro della didattica e della riflessione educativa. La biblioteca scolastica rappresenta una leva fondamentale per il potenziamento delle pratiche di lettura a scuola, riconosciute come un elemento chiave per lo sviluppo del piacere di leggere e delle abilità connesse alla lettura. Il convegno si propone come un’importante occasione di confronto sul futuro delle biblioteche scolastiche, grazie all’ intervento della professoressa Fulvia Giacco, illustrando ambienti di apprendimento innovativi, esplorando

metodi e approcci efficaci per l’educazione e la promozione della lettura da implementare nel contesto scolastico.

Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione dei docenti, le professoresse Issele Gaetana, Carmen Musella, Anna Guarino e Antonella Nappi, che insieme hanno come

obiettivo finale favorire la diffusione di modelli efficaci e promuovere un approccio più integrato e innovativo all’uso della biblioteca scolastica.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews