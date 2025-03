Un kit di sopravvivenza a tutti i cittadini europei: Bruxelles prepara un manuale in caso di eventi estremi

La bozza del documento che sarà approvato oggi, visionata da El País, propone la creazione di un comitato di crisi speciale in cui saranno rappresentati la Commissione Ue, l’Alto rappresentante per la politica estera e i 27 Stati membri, che riceveranno il sostegno delle agenzie europee nazionali. Secondo la bozza l’Ue «si trova di fronte a una nuova realtà». Caratterizzata da «rischi crescenti e profonda incertezza», secondo la bozza del documento. Tra questi, «gli eventi meteorologici estremi», le emergenze sanitarie come Covid-19 o quelli provocati da attacchi ibridi e informatici. Ma non solo: «Dobbiamo prepararci a incidenti e crisi su larga scala e intersettoriali, inclusa la possibilità di aggressione armata, che colpiscano uno o più Stati membri».