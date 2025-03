La Pizzeria Ristorante “Il Ritrovo degli Amici” di Marano sbarca a Las Vegas per l’International Pizza Expo 2025

Condividi

Visite: 367

21 Visite

In collaborazione con l’Apn – Associazione Pizzaioli Napoletani e Mulino Caputo un angolo di Marano di Napoli arriva direttamente a Las Vegas, grazie alla partecipazione della rinomata Pizzeria Ristorante “Il Ritrovo degli Amici” all’ International Pizza Expo 2025, l’evento internazionale che celebra l’arte della pizza.

La pizzeria, conosciuta e apprezzata da chi ama la cucina tradizionale napoletana, non solo si distingue per l’autenticità delle sue pizze, ma è anche un punto di riferimento per la comunità locale. Ma ora, grazie al suo maestro pizzaiolo, Pasquale Poerio sta conquistando anche i palati più esigenti oltreoceano, con la sua esperienza pluridecennale e la passione che trasmette a ogni pizza, è il vero e proprio ambasciatore di Marano nel mondo, portando con sé un pezzetto della tradizione partenopea. La partecipazione all’International Pizza Expo 2025 è un importante traguardo per “Il Ritrovo degli Amici” e per Pasquale Poerio, che da sempre ha avuto come obiettivo quello di far conoscere la qualità e la tradizione delle sue pizze. Non solo un’opportunità per espandere il proprio business, ma anche un’occasione per fare conoscere e apprezzare a livello internazionale un aspetto fondamentale della cultura gastronomica napoletana. Marano avrà una vetrina prestigiosa per raccontare la sua storia culinaria, fatta di tradizione, sapori autentici e innovazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews