Bradisismo ai Campi Flegrei, incontri psico educativi a Pozzuoli con esperti Protezione Civile Regione e Asl Napoli 2 Nord

La Protezione Civile della Regione Campania insieme al Comune di Pozzuoli e all’ASL NAPOLI 2 Nord ha organizzato un calendario di incontri psico-educativi di supporto ai cittadini, a seguito degli sciami sismici connessi al bradisismo in atto nell’area dei Campi Flegrei. ⁠Incontri psico-educativi Volontari della Protezione civile della Regione Campania, specializzati in psicologia dell’emergenza e psicologi dell’ASL Napoli 2 Nord sono a disposizione della popolazione interessata. Gli incontri si svolgeranno nell’aula consiliare di Via Tito Livio n. 4 al Rione Toiano e sono finalizzati all’ascolto e alla condivisione in gruppo delle emozioni e delle paure determinate dal fenomeno naturale del bradisismo, per imparare ad affrontare e superare i momenti di stress e preoccupazione. Apprendere come comportarsi in caso di emergenza, saper gestire l’ansia, anche in rapporto alla presenza di bambini, di persone fragili, di anziani, di animali da compagnia è importante per se stessi e per la comunità. Gli incontri si terranno ogni lunedì a partire dal 31 marzo dalle ore 17:30 alle ore 19:00, sono aperti ai cittadini dei Campi Flegrei, previa prenotazione inviando una mail alla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile: soru.protezione.civile@ regione.campania.it, indicando la data dell’incontro al quale si intende partecipare o chiamando al numero verde della Protezione civile della Regione Campania 800.232525.