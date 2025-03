Casavatore. Tentato furto ai danni di un  attività commerciale: interviene la vigilanza e mette in fuga i ladri

Condividi

Casavatore – Tentato furto ai danni di un tabacchi in Viale Torricelli: interviene la vigilanza e mette in fuga i ladri. Ieri notte, intorno alle ore 05,30, una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza armata, Europolice, durante servizio di controllo per prevenire reati di furto a seguito anche della convenzione stipulata tra i commercianti del parco delle Acacie e l’Istituto di vigilanza; ha sventato l’ennesimo furto con scasso. Ignoti, almeno 4, arrivati a bordo di un Audi RS nera, hanno prima tagliato la serranda d’ingresso e, successivamente, trafugato mettendoli in un sacco i tabacchi lavorati esteri. Durante le operazioni di trasferimento della refurtiva a brodo dell’auto, i ladri sono incappati in una pattuglia di guardie particolari giurate dell’Europolice che hanno fatto desistere i malviventi che si sono dati alla fuga. È l’ennesimo colpo sventato nel rione delle Acacie grosso e polposo agglomerato urbano a confine con Napoli. Una situazione che dimostra che di notte girano sempre di più malintenzionati pronti ad operare nei confronti di esercizi commerciali e non.













