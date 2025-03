Quarto, beni confiscati: nuova vita per l’ex cementificio di via Marmolito. Lavori al via dopo 33 anni

Condividi

Nuova vita per il cementificio, gestito per anni dalla Ca.Fa 90, confiscato 33 anni fa a Quarto, per la precisione in via Marmolito. Sono iniziati infatti i lavori, finanziati dal Pnnr, che renderanno l’area un centro culturale polifunzionale e una cavea musicale. I progetti, fino a pochi anni fa, si erano sempre arenati. Il cambio di passo dal 2018 e ora l’avvio dei lavori. Il bene è stato confiscato al clan Nuvoletta-Polverino.













