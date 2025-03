CAMPI FLEGREI, MUSUMECI RIBADISCE: A RISCHIO 100MILA PERSONE, NON SI DOVEVA EDIFICARE

Condividi

Nell’area dei campi Flegrei non si doveva edificare. A dirlo è stato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui Campi Flegrei, area che “coincide con uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo” e “un’accurata e responsabile pianificazione urbanistica avrebbe dovuto impedire sin dal dopoguerra ogni attività edificatoria”.

“Le istituzioni pubbliche nei decenni passati avrebbero dovuto guidare con buon senso e responsabilità la sempre crescente popolazione verso una solida cultura e consapevolezza del rischio. Invece, si è preferito molte volte tacere, minimizzare, liquidare ogni ragionamento con la solita frase fatta ‘niente paura, tanto qui è sempre stato così’. Un approccio rassicurante che ha facilitato dagli anni ’60 in poi un’antropizzazione densissima e assolutamente incompatibile con quel territorio”, ha affermato.

Cosa ha fatto e cosa sta facendo il governo

“L’azione del governo per il sostegno alla popolazione dei Campi Flegrei è per la prima volta non episodica né estemporanea, frutto invece di una programmazione accurata e consistente, strutturata”, ha sottolineato quindi Musumeci riguardo ai recenti eventi sismici che hanno colpito l’area e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Il ministro ha ricordato come, “a partire dal settembre del 2023”, abbia incontrato i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. “Il governo, con il presidente Meloni in prima linea, ha voluto accendere i riflettori sull’area dei campi Flegrei – ha spiegato – un territorio di grandi valenze storiche e culturali, di rilevante pregio, paesaggistico e naturalistico, ma gravato da una eccezionale sovrapposizione di rischi vulcanici, naturali, sismici e bradisismici, a cui le circa 100.000 persone residenti sono esposte ogni giorno anche nel semplice svolgimento delle attività quotidiane”.













