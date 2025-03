Gentile direttore, la situazione in via Gramsci si fa ogni giorno peggiore: furti d’auto, furti nelle case, tentativi di furti, strada piena di feci di animali, erba non tagliata. E’ un delirio. La sera, soprattutto, qui è diventato un inferno. So che anche in altri punti è la medesima storia, ma possibile che i cittadini debbano rassegnarsi a vivere in questo schifo? Noi residenti non ne possiamo più.