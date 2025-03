Pomigliano d’Arco, Salvatore Esposito rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere comunale

Condividi

Visite: 35

15 Visite

Il consigliere dimissionario: “La mancanza di condivisione è diventata troppo evidente. Ci sono divergenze significative su vicende già passate alla cronaca che hanno contribuito ad accentuare la distanza tra il nostro gruppo e l’Amministrazione comunale”.

Oggi, Salvatore Esposito, Consigliere Comunale eletto nella lista “Oblò Forum di Idee”, ha formalizzato le sue dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Pomigliano d’Arco. La sua decisione arriva dopo mesi di riflessione e di consultazione interna con i membri della sua lista.

“In questi mesi si è venuto a creare un distacco incolmabile con l’Amministrazione Comunale in carica – ha dichiarato il consigliere dimissionario Salvatore Esposito – La mancanza di condivisione sulle linee programmatiche e sulle priorità politiche è diventata troppo evidente, e ci sono divergenze significative su vicende già passate alla cronaca che hanno contribuito ad accentuare la distanza tra il nostro gruppo e l’Amministrazione”

“La decisione di dimettersi non è stata presa a cuor leggero – ha aggiunto il componente della lista Oblò – ma è il risultato di un’accurata valutazione che avviene anche in considerazione dei possibili sviluppi futuri. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di tutelare la mia integrità personale e politica, soprattutto alla luce della presenza della Commissione d’Accesso al Comune di Pomigliano d’Arco e dall’attenzione dimostrata dal Ministero dell’Interno sulle vicende che riguardano la città”. Non voglio in alcun modo che la mia figura venga associata, anche solo indirettamente, a dinamiche che non mi appartengono e che ho sempre contrastato con fermezza.”

Il consigliere dimissionario ha voluto anche sottolineare la coesione all’interno del gruppo “Oblò Forum di Idee” che rimarrà all’opposizione nonostante l’avvicendamento che avverrà prossimamente in Consiglio Comunale. “La decisione di rassegnare le dimissioni è frutto di una riflessione condivisa con gli altri membri della lista, nell’ambito di una consultazione volta a garantire la giusta continuità e sinergia all’interno del nostro gruppo – ha spiegato Esposito – Sono convinto che questa decisione possa favorire un clima di maggiore partecipazione e collaborazione tra i membri della lista, consentendo una più efficace azione politica nell’interesse della comunità soprattutto alla luce delle sfide che ci attendono in futuro”.

Esposito ha infine ribadito i valori che hanno sempre guidato la sua azione politica: “Ho sempre operato con onestà, trasparenza e nell’esclusivo interesse dei cittadini. La legalità è un principio che continuerò a difendere con fermezza, sia dentro che fuori le istituzioni. Resto a disposizione della mia comunità, con la convinzione che la legalità debba essere il pilastro fondamentale della politica e delle istituzioni.”

Il consigliere dimissionario ha concluso esprimendo la sua gratitudine a chi lo ha sostenuto durante il suo mandato: “Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che condividono con me l’idea che la legalità sia un principio da difendere a tutti i costi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews