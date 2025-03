TRAPANI-GIUGLIANO: 1-2, SUCCESSO MERITATO PER LA TRUPPA DI BERTOTTO. TRE PUNTI D’ORO IN CHIAVE PLAYOFF

Condividi

Successo meritato e di grande importanza in ottica playoff. Il Giugliano espugna (2-1) il campo del Trapani con una gara di sostanza e ben giocata. Il match si sblocca al 35′ del primo tempo: Del Sole si avventa su un tiro di Vallarelli e con una zampata supera l’estremo difensore siciliano.

Il Trapani, nelle cui fila gioca l’ex di turno Ciuferri, pareggia al 42′: Anatriello, sugli sviluppi di una bella ripartenza, mette alle spalle di Russo. Il Giugliano non demorde e in avvio di ripresa, con il bomber Nepi (alla quinta marcatura con la maglia dei tigrotti) si riporta in vantaggio. Gli ultimi trenta minuti sono meno belli sotto il profilo del gioco, ma intensi. I gialloblu, con cuore e lucidità, portano a casa tre punti d’oro.













