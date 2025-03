Diffusa la prima foto di Bergoglio dal giorno del ricovero

Condividi

Visite: 57

47 Visite

Il Vaticano ha diffuso una foto di papa Francesco in ospedale: è la prima immagine che abbiamo del Pontefice da quando è arrivato all’ospedale Gemelli per curare una polmonite bilaterale. Nella foto si vede il Papa nella cappellina dell’ospedale, ripreso di lato, con lo sguardo verso l’altare. Una prima fotografia che arriva al trentunesimo giorno di ricovero del Papa in ospedale.

Restano stabili le condizioni mediche di papa Francesco, dal 14 febbraio ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per curare una complessa polmonite bilaterale. I medici ormai non diffondono il bollettino ogni giorno – proprio considerato il lento recuperato in una situazione stabile del Pontefice – ma dal Vaticano danno notizie su come procede il ricovero e come sta Bergoglio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews