Campi flegrei, il geologo Tozzi è pessimista. “Pericolo sottovalutato, l’eruzione, prima o poi, ci sarà e potrebbe essere devastante”

Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr, geologo e divulgatore in tv. Secondo lui esiste un reale pericolo eruzione, addirittura peggiore di quello che annientò Pompei nel 79 d.c.

“Nel caso in cui si scateni un terremoto ai campi Flegrei, la situazione potrebbe essere anche peggiore – ha ammesso l’esperto -. Dipende da che tipo eruzione prendiamo come riferimento. Se prendiamo come riferimento un’eruzione di medio bassa intensità, beh, sì, potrebbe somigliare a quella di Pompei, ma i Campi Flegrei sono stati in grado di fare eruzioni ben più devastanti e quindi in quel caso non basta il riferimento a Pompei, potrebbero essere molto più distruttive“.

Un livello di distruzione che, al momento, è difficile da quantificare e da prevedere. “Gli eventi di migliaia di anni dei Campi Flegrei hanno addirittura generato il paesaggio della pianura campana – ha ricordato -. Cioè dopo quegli eventi si è generata la pianura fatta in quella maniera, con quella conformazione. Nel caso di un’eruzione veramente catastrofica ci possono essere distruzioni anche a livello di tutta la Campania centrale“.













