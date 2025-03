A Nocera Inferiore un convegno sulla sicurezza urbana e integrata

Condividi

“Da ordine e sicurezza pubblica a sicurezza urbana e integrata”: è il titolo del convegno in programma lunedì 17 marzo a partire dalle 9:30 in via Giacomo Matteotti 19, nella Sala Polifunzionale del Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Segreteria regionale della Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, insieme al SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), al SIAF (Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri) e al SIAMO (Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato) dell’Esercito.

Al centro dell’incontro, moderato dalla giornalista Aurora Torre di Telenuova, il tema della sicurezza integrata attraverso un approccio olistico che mira a coinvolgere diversi attori e istituzioni, per affrontare le sfide nei territori in modo coordinato ed efficace.

I lavori si apriranno con i saluti di Francesco Esposito e Giancarlo Conticchio, rispettivamente Prefetto e Questore di Salerno, del Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, di Giuseppe Sicignano, segretario generale aggiunto nazionale di SIAMO Esercito, di Gaetana Ferrazzano, vice segretario regionale del SIAF, di Rosario Bonavita, segretario generale regionale del SIAP Campania e di Francesco Napoli, segretario generale regionale di NSC Campania.

A seguire, gli interventi del relatori, introdotti dal consigliere provinciale di NSC Giovanni Russo, che si confronteranno sui temi della riqualificazione urbana, della coesione sociale e della prevenzione della criminalità: i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore Paolo De Maio e Gennaro D’Acunzi, il Tenente Colonnello Lucio D’Apolito, Comandante della Polizia Locale di Pagani, le dirigenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giambattista Vico” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore Lucia Federico e Maria Giuseppa Vigorito, la criminologa Concetta Galotto, il sindaco del Comune di San Valentino Torio Michele Strianese, il consigliere nazionale dell’ANFP (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia) Maurizio Mirra, il segretario provinciale aggiunto del SIAP Cosimo Nigro, il Tenente Mario Russo, Ufficiale della Polizia Locale di Nocera Inferiore, Rossana Ferraro, magistrato GOP, docente di Cybersicurezza e cooperazione internazionale FF.OO. e il segretario generale vicario nazionale di NSC Michele Capece.













