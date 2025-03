In quale città del mondo si mangia meglio? La classifica di Time out: Italia solo 19esima con Napoli

Visite: 11

Napoli, una brusca discesa

Secondo il magazine digitale ciò che rende speciale Napoli è la cucina povera, antichissima e nata da bisogni della gente comune. Una cucina in grado di trasformare ingredienti semplici — come patate, fagioli e avanzi — in alcuni dei piatti più amati: pasta, patate e provola, frittata di maccheroni e coni di pesce fritto, per citare solo qualche esempio. Questi sapori, nella classifica del 2024, erano valsi alla città il primo posto. Quest’anno, invece, Napoli è scesa bruscamente, finendo al 19esimo posto. Il motivo? Time Out ha giustificato la propria scelta sostenendo che «Napoli non se la cava molto bene per quanto riguarda la cucina all’avanguardia, con solo il 13 per cento dei napoletani che definiscono la scena culinaria “di tendenza” e il 14 per cento che la considera “innovativa o sperimentale”».

Oltre a raccontare la scena gastronomica di ognuna delle 20 città selezionate, la testata offre anche qualche consiglio per i turisti che hanno voglia di mangiare da locals. La vera cucina napoletana, secondo il giornale britannico, si trova nel quartiere Pignasecca, in posti come la «Trattoria del Sole» e «Fiorenzano». Il piatto da non perdere, secondo Time Out, è la pizza fritta, in particolare quella de «La Vera Pizza Fritta da Gennaro», che la serve da quattro generazioni.

Le tre migliori città dove mangiare nel 2025

Al vertice della classifica si trova New Orleans, che nel 2024 non compariva. A seguire Bangkok e Medellin.