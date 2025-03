Meloni al vertice dei volenterosi ribadisce: lavoriamo per la pace in Ucraina, no all’invio di truppe italiane

Visite: 20

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi ad una riunione in videoconferenza organizzata dal primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, sull’impegno a favore di una pace giusta e duratura, che assicuri la futura sovranità e la sicurezza dell’Ucraina». Lo ha comunicato Palazzo Chigi in una nota relativamente al cosiddetto vertice dei volenterosi convocato da Starmer.

«Il presidente del Consiglio – prosegue la nota – ha confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno».

Chi ha partecipato al vertice dei volenterosi di Londra

Sono stati in totale 26, incluso il padrone di casa Keir Starmer e il premier italiano Meloni i rappresentati e leader di Paesi alleati convocati oggi dal premier britannico per un meeting virtuale in collegamento video della cosiddetta ‘coalizione dei volenterosi’ impegnata a garantire la sicurezza di Kiev dopo un accordo di pace con Mosca. Lo riporta la Bbc, riferendo di aver appreso da fonti di Downing Street che sono intervenuti diversi Paesi europei, assieme all’Ucraina, all’Australia, al Canada, alla Nuova Zelanda, nonché i vertici di Ue e Nato.

Dopo l’intervento introduttivo di Starmer, la Bbc riferisce che hanno aver preso la parola il presidente francese, Emmanuel Macron, quello ucraino Volodymyr Zelensky, il neo primo ministro canadese Mark Carney (insediatosi a Ottawa come capo del governo solo ieri in veste di nuovo leader del Partito Liberale al posto di Justin Trudeau) e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

L’analisi della Bbc

Come ha sottolineato la BBC attraverso l’analisi di Paul Adams, definendo la coalizione dei volenterosi «si tratta di lavori in corso» e lo «scopo fondamentale» di questa videoconferenza «è quello di contribuire a mantenere la pace nel in caso di cessate il fuoco in Ucraina, ma è chiaro che non esiste un piano operativo ancora».

Quello che il premier britannico Keir Starmer sta cercando di fare, spiega la BBC «è determinare quanto sarà ampia la coalizione quali risorse – truppe, attrezzature e denaro – i Paesi saranno disposti a commettere. Spetterà poi ai capi militari, che si incontreranno la prossima settimana, trasformare gli impegni in piani concreti». In mezzo a questa convulsa attività diplomatica, «i leader europei stanno cercando di convincere Trump a offrire il sostegno militare degli Stati Uniti, un cosiddetto “backstop” – indispensabile per il mantenimento della pace.