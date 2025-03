GIUGLIANO, ELEZIONI IN PRIMAVERA. SI MUOVE ANCHE IL CENTRODESTRA: PAPABILI, VETI E RIFLESSIONI

Condividi

Riflessioni, incontri, proposte e veti anche nel centrodestra. A Giugliano c’è fermento, non solo nel centrosinistra, in vista delle imminenti elezioni amministrative che potrebbero tenersi con la spada di Damocle di un eventuale scioglimento per camorra, soprattutto se a vincere fossero esponenti dell’amministrazione andata volontariamente a casa poche settimane fa.

Forza Italia, dopo aver smontato alcune candidature ritenute deboli e proposte da Fratelli d’Italia (Iovinella e Bifaro?), ha proposto il nome del dottor Geppino De Carlo, ultima volta candidato con FI nel 2008; l’UDC, presente al tavolo che si è tenuto ieri presso la sede di FdI, non sarebbe contraria al nome di De Carlo. Si sondano anche altri nomi, la disponibilità di alcune figure, di grande esperienza, come l’onorevole Iodice, oppure l’ex magistrato Antonio Panico, soggetti che, secondo alcuni, sarebbero in grado di traghettare la città in un modo serio e rassicurante per le istituzioni, con una verifica preventiva delle liste, per evitare le consuete furbate del piazzamento in lista di sorelle, fratelli, moglie, cognate, cugine. Al tavolo, oltre a Forza Italia, Udc e Fdi, erano presenti anche i referenti di Noi moderati.













