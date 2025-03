3P FRIENDS ARZANO FUTSAL, DE VITA: “PRONTI A DARE TUTTO IN FINAL FOUR DI COPPA CAMPANIA C2”

Condividi

Visite: 15

22 Visite

La 3P Friends Arzano Futsal si appresta a vivere uno dei momenti più importanti della sua storia recente. La squadra, infatti, ha conquistato con determinazione l’accesso alla Final Four di Coppa Campania Serie C2, un traguardo che rappresenta il coronamento di mesi di sacrifici, impegno e passione.

L’appuntamento è fissato per il 15 marzo 2025 al Palazzetto dello Sport di Casagiove, dove i ragazzi di mister Dario Ligurso scenderanno in campo per la semifinale contro l’Atletico Vitalica, con fischio d’inizio alle ore 16:30. Nell’altra semifinale, il Marcianise Futsal Academy sfiderà il Ciro Vive (ore 15:00), in una giornata che si preannuncia spettacolare per tutti gli appassionati di futsal.

A poche ore dal sorteggio, il presidente della 3P Friends Arzano, Tommaso De Vita, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il percorso della squadra, lanciando un messaggio chiaro ai suoi giocatori:

“A questo punto della stagione non posso che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, che speravamo di raggiungere dall’inizio dell’anno, anche se a tratti sembrava allontanarsi dalla nostra portata. Non faccio pronostici, chi mi conosce sa che guardo più alla sostanza che alla retorica. L’unica cosa che chiedo ai miei ragazzi è di mettere il cuore in campo, come hanno fatto fino ad oggi. Sono certo che daranno tutto per portare alla società il primo trofeo della nostra storia.

Li ringrazio uno ad uno, perché oltre ad essere ottimi giocatori hanno dimostrato di essere uomini veri. I successi non si raggiungono senza determinate qualità, e loro hanno dimostrato di possederle. Un ringraziamento speciale va a Giorgio, Ciro, Dario, Emanuele e Giovanni per il loro impegno e la loro dedizione. Sarebbe una gioia immensa vedere questa squadra alzare al cielo il primo trofeo della Friends. Manca davvero poco al nostro sogno, e dobbiamo mettercela tutta per farlo divenire realtà. Forza Friends!”

La società invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in questa storica avventura e a gremire gli spalti del Palazzetto dello Sport di Casagiove per spingere i ragazzi verso un traguardo che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia della 3P Friends Arzano Futsal.

Ufficio Stampa

3P Friends Arzano Futsal













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews