MARANO E POMIGLIANO, COMMISSIONI ISPETTIVE NEI MUNICIPI. ECCO A CHE PUNTO E’ IL LAVORO DEGLI ORGANI INQUIRENTI

Primo mese di lavoro per la commissione d’accesso a Marano. La commissione ispettiva inviata dal prefetto di Napoli lo scoro 12 febbraio e composta da militari dell’Arma, finanzieri, tecnici e funzionari del Provveditorato per le opere pubbliche e poliziotti, nonché dal viceprefetto Chietti, si è già riunita diverse volte. Sono stati acquisiti numerosi atti in municipio e si indaga – contrariamente alle scemenze rilanciate all’esterno dei bar dai soliti noti, straccioni e vecchie volpi e volpini del territorio – su tante vicende amministrative e non solo sul capitolo parentele scomode e frequentazioni. Capitoli anch’essi comunque significativi. La commissione ispettiva potrebbe chiudere il tutto entro la metà di maggio. C’è attesa anche nel comune di Pomigliano, dove l’organo ispettivo ha già ultimato i primi tre mesi di indagine. Ci sarà una proroga di altre tre mesi? Lo sapremo nelle prossime ore. A Giugliano, invece, il primo mese di lavoro non è stato ancora ultimato.













