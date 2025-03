Campi flegrei. Bradisismo e anidride carbonica, effetti correlati. Parlano gli esperti

Condividi

L’anidride carbonica e l’idrogeno solforato nell’area dell’area flegrea non sono una novità. Si tratta di emissioni in aumento esponenziale in corrispondenza con l’incremento dei sismi e del sollevamento del suolo. Attualmente vengono emesse circa 5mila tonnellate al giorno di anidride carbonica, la stessa quantità che emette un vulcano in eruzione mentre, secondo uno studio di Ingv, anche l’anidride solforosa negli ultimi sette anni è aumentata di cinque volte.

«Lo sciame sismico a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane nell’area dei Campi Flegrei non si era mai verificato in precedenza, durante il quale abbiamo registrato qualcosa come poco meno di 700 eventi , tra i quali 10 di magnitudo superiore a 3.0 e di queste due di 3.9. Siamo in una fase di riacutizzazione del bradisismo con emissioni di anidride carbonica nell’area perimetrata dall’Osservatorio vesuviano e individuata come maggiormente esposta alle emissioni di gas vulcanici». A parlare è Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale Geofisica e Vulcanologia, che spiega le caratteristiche dello sciame sismico ai Campi Flegrei.













