Regionali, Manfredi in campo con una sua lista

In campo come federatore e regista del tavolo politico per le regionali d’autunno, un mandato che ha avuto in via definitiva dai vertici del suo campo politico: Pd, M5s, sinistra e moderati. Che ha incontrato e sentito nei giorni scorsi. In campo anche con una lista che porterà il suo nome o identificabile in lui. Alla sua porta già c’è la fila di transfughi deluchiani, ex grillini pentiti, socialisti a caccia di una rinascita per chiudere le tante eterne diaspore interne. Dovrà essere il garante di chi non ha più una casa politica dopo l’uscente Vincenzo De Luca che comunque vada non correrà con la bandiera dei progressisti. A chiedere spazio, luce e visibilità è la società civile, sono i professionisti napoletani, pezzi del ceto intellettuale.













