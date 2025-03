Memorial Pino Daniele, tantissimi artisti si esibiranno al Palapartenope

Condividi

Il 19 marzo alle 21 per il decimo anno, al Palapartenope di Napoli si terrà il memorial dedicato a Pino Daniele – Je sto vicino a te. Quest’anno non solo si ricorderà l’artista a dieci anni dalla sua scomparsa ma sarà una festa per celebrare i 70 anni che il Nero a Metà, avrebbe compiuto proprio il 19 marzo, giorno del suo compleanno ed onomastico.

Il memorial organizzato e prodotto dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune, Di Napoli Città della Musica e della Città Metropolitana, quest’anno si avvale del coordinamento musicale del maestro Adriano Pennino musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra.

“Quest’anno per ricordare Pino Daniele, oltre ai grandi nomi della musica e dello showbiz nazionale e internazionale, si esibiranno sul palco anche tanti giovani, a testimonianza di quanto sia importante per noi preservare la sua lezione di vita e la sua professionalità – sottolinea Rino Manna, organizzatore del memorial – Pino qui era di casa, dai tempi del Teatro Tenda al Viale Augusto agli ultimi concerti, tutti sold out, tenuti al Palapartenope. Mantenere vivo il suo ricordo è un dovere. A testimonianza del legame di Pino Daniele con il Palapartenope, sarà allestito all’interno degli spazi del teatro un angolo memorabilia, dove saranno esposti alcuni cimeli: locandine, manifesti, biglietti, scalette, foto e magliette dei concerti che Pino Daniele ha tenuto al Teatro Tenda e al Palapartenope nel corso della sua carriera. Sul palco la sera del 19 marzo accadrà qualcosa di straordinario. Pino sarà celebrato a 360 gradi attraverso la sua musica. Lingue e generi diversi si mescoleranno come non mai, dal trap al sinfonico, al jazz passando ai puri virtuosismi vocali. E poi ci saranno tanti interventi speciali”.

La musica di Pino Daniele “ha da sempre rappresentato per intere generazioni un punto di arrivo e di partenza, i versi delle sue canzoni sono il fulcro dell’universalità e dell’inclusione sociale” sottolineano i promotori dell’evento. “Nel suo registro narrativo trovano spazio i racconti di mille realtà differenti e le innumerevoli sfaccettature dell’essere umano”. Al Palapartenope si terrà una festa con tanti ospiti legati da un file rouge al grande Nero a metà.

Tra gli artisti che si passeranno il testimone: Karima, Pietra Montecorvino, NOI – La Nuova Orchestra Italiana, Joe Barbieri, Walter Ricci, Ivan Granatino, Pago, Leo Gassmann, Luca Ward, Paolo Vallesi, Ivan Segreto, Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Laura Klain, Monica Sarnelli, Fulvio Bennato, Jelecrois, Dadà, Maldestro, Ste, Mavi, Soul – Food Vocalist, Greg Rega, Fabiana Martone, Daniele Sorrentino, Miro di Mare, Rossella Cosentino, Daniele Vitale e i Nea Arcadia. Ci saranno, inoltre, degli interventi speciali di Ornella Vanoni e Renzo Arbore.













