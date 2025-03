Commissione d’accesso a Marano, Izzo: “Chi minimizza fa finta di non capire da dove tutto ha avuto origine”

Condividi

316 Visite

In una comunità sotto la lente d’ingrandimento per infiltrazione camorristica non sono tanto gli atti amministrativi prodotti ad avere gran peso, quanto la discontinuità messa in campo dalla nuova compagine amministrativa dopo uno scioglimento.

E cosa da non poco conto le amicizie con personaggi borderline con famiglie chiacchierate della comunità, che hanno invaso il territorio con enormi colate di cemento.

Anche le un’inopportunità delle scelte politiche e il buttar nel cestino le indicazioni date dalle autorità dello Stato hanno il loro peso. Scelte che mettono in campo famiglie citate in più di un decreto di scioglimento non sono oculate e aventi come obiettivo il bene della città e pesano nella decisione di invio di una commissione d’ indagini.

Anche il mettere in campo decisioni amministrative dopo l’ insediamento degli ispettori é un’ arma che potrebbe essere letta come il voler addolcire l’ ispezione stessa e potrebbe essere un boomerang letale.

Questa lo scenario reale che può spingere le autorità a inviare una commissione d’indagini irrispettose verso le autorità costituite dello Stato sono altre ipotesi: come il dar credito a lettere anonime o essere pilotate dell’ istituto dell’ informazione.

La legalità si esplica soprattutto con l’aver il rispetto dello Stato e della sua autorità costituita nell’ accertamento della verità.

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews