Seconda tappa dell’ Archeofestival 2025: un viaggio nel passato di Nuceria

Prosegue il viaggio attraverso la storia con la seconda tappa dell’Archeofestival 2025, un evento culturale itinerante che celebra il patrimonio storico e archeologico della Campania. Dopo il successo della prima tappa, il festival fa ora tappa nel cuore dell’antica Nuceria, offrendo un’esperienza immersiva tra rievocazioni, visite guidate e spettacoli dal vivo.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio 2025 presso la Domus del Decumano di Nuceria (Nocera Superiore), dove il Gruppo Archeologico Nuceria porterà in scena la rievocazione storica “Novellia Primigenia e la Fanciulla“. Un’occasione unica per riscoprire la grandezza di una delle città più influenti dell’antichità attraverso un racconto coinvolgente che restituirà vita e fascino alle testimonianze del passato.

L’evento è organizzato con il prezioso supporto del Gruppo Archeologico Terramare 3000, presieduto da Linda Solino, e dell’intero staff che, con passione e dedizione, contribuisce alla crescita e al successo di questa terza edizione dell’Archeofestival.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di storia, archeologia e cultura, affinché possano vivere un’esperienza unica nel suo genere e partecipare alle prossime tappe di questo straordinario viaggio nel tempo.

Archeofestival è organizzato dal Gruppo Archeologico “Terramare 3000” in collaborazione con associazioni, enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni e si avvale del contributo di SCABEC (Società Campana Beni Culturali) per la pubblicazione finale e gli spettacoli di rievocazione storica e teatrale

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale www.archeofestival.it.

