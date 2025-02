LADRI IN AZIONE AI CAMALDOLI, LE RONDE, I CARABINIERI E QUELLA FUGA A PIEDI: ECCO COSA E’ ACCADUTO GIOVEDI’ SERA

«Correte, fate presto, sono qua, stanno cercando di entrare in casa!»: alla centrale operativa dei militari dell’Arma giunge una telefonata concitata. Immediatamente scatta l’intervento dei carabinieri delle pattuglie mobili di zona e del nucleo operativo della compagnia Vomero.

Messi in fuga dai residenti, insomma, i quattro delinquenti hanno cercato di scappare a bordo di una Audi 2 grigia, ma all’arrivo delle pattuglie hanno prima speronato una macchina parcheggiata per poi decidere di fuggire a piedi, inerpicandosi lungo i pendii scoscesi della collina. È così scattata una caccia all’uomo con l’arrivo anche di rinforzi, che però non ha avuto esito positivo. Dopo un lungo inseguimento a piedi, come fantasmi i malviventi si sono dileguati, scomparendo nel nulla. La vettura sulla quale viaggiavano – intestata a uno straniero extracomunitario – è stata sequestrata e ora dalle analisi investigative potrebbero giungere importanti novità. I fatti intorno alle nove di giovedì.