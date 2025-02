Auto ibrida e incidente in tangenziale, in sei a processo

Le indagini hanno portato all’identificazione di sei persone, che vanno a processo, tra cui due docenti dell’Università di Salerno. Gianfranco Rizzo, ex docente di Macchine e sistemi energetici, e Francesco Antonio Tiano, assegnista di ricerca, sono accusati di aver partecipato attivamente al progetto dell’auto ibrida. Rizzo, che ha ricoperto un ruolo di amministratore della E-Proin srl, è stato indicato come uno dei principali responsabili del progetto. La Procura ha anche chiesto il processo per Matteo Marino, amministratore della stessa azienda, e per altri dipendenti della Megapron Technologies Corporation Italia srl, coinvolti nella realizzazione del veicolo.

I legali dei due docenti, Mario Papa e Ilca Meloro, hanno dichiarato che i loro assistiti hanno collaborato pienamente alle indagini e sono pronti a dimostrare la correttezza delle loro azioni. Tuttavia, la Procura ha evidenziato che l’auto presentava gravi problematiche di sicurezza, tra cui l’assenza di test adeguati e un sistema di protezione inefficace.

Le criticità del progetto

Le indagini hanno messo in luce una serie di criticità legate al progetto dell’auto ibrida. La batteria a litio Tb-803, installata nel veicolo, era nota per le sue problematiche, ma non sono state adottate misure di sicurezza adeguate. L’auto era priva di test e dotata di un solo sistema di protezione, che non funzionava. Questo ha portato a una situazione estremamente pericolosa, in cui i ricercatori si sono trovati a bordo di un veicolo potenzialmente esplosivo.

In particolare, gli imputati sono accusati di aver consegnato l’auto al CNR di Napoli senza aver previsto alcuna protezione per gli occupanti, nonostante fossero a conoscenza delle criticità della batteria. La mancanza di misure di sicurezza ha esposto i passeggeri a un rischio inaccettabile, che si è concretizzato nell’esplosione del veicolo.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli attori coinvolti nel progetto e sulle misure di sicurezza adottate in progetti innovativi. La speranza è che il processo possa fare chiarezza su quanto accaduto e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.