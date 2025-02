1.466 Visite

Ore di traffico, auto dei carabinieri, un’Audi ferma in mezzo alla strada. Ai Camaldoli, lato Napoli, da ore traffico in tilt. Si cammina a passo d’uomo, tante segnalazioni in redazione. Seguiranno aggiornamenti.

Balordi che avevano eseguito un furto, a quanto pare, hanno abbandonato auto per darsi alla fuga.













