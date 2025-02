MARANO, ARRIVA LA COMMISSIONE D’ACCESSO AL COMUNE. E IL “LUONGO” VA IN TILT. DEFINISCE TUTTI PAZZI, MA ALLA FINE AL MANICOMIO ANDRA’ LUI…

247 Visite

Dall’arrivo della commissione d’accesso al Comune di Marano è peggiorato a vista d’occhio. Non si trattiene più. Non passa un minuto che non commenti qualcosa su Facebook, che non commenti un articolo, che non attacchi un “cristiano” che, liberamente e democraticamente, ritenga corretto l’invio della commissione ispettiva in città o che quantomeno si ponga dei dubbi.

‘O Luongo non si rassegna e dà del pazzo a tutti, a destra e a manca, a chiunque osi fare mezza critica all’attuale amministrazione.

“Pazzi, psicopatici”, il Luongo, amico e compagno di merende dei “russi”, è ormai incontenibile. Ha un solo nemico: la nostra testata, colpevole di fare cronaca – politica e giudiziaria – vera; colpevole di scoprire magagne e anomalie (dalla informative antimafia all’assegnazione di un bene confiscato, per non parlare dei brindisi). Il Luongo, insomma, non dorme la notte e promette “vendette” e prova ad intimorire chi non la pensi come lui.

Dai Luongo, dormici su. Di questo passo – se continui così – porteranno te alla “Colucci”….se non in qualche altro posto. Luongo, noi ti abbiamo avvisato, poi fai tu…













