Portici, inaugurazione Anno Accademico“Montemurro-D’Ippolito

202 Visite

“Lo Stato vince sempre” – A Portici un evento per la legalità con il magistrato Catello Maresca

La lotta alla criminalità, il valore delle istituzioni e la centralità dello Stato nel garantire giustizia e sicurezza saranno i temi al centro della presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” del magistrato Catello Maresca. L’evento si terrà il 22 febbraio 2025 alle ore 10:00 presso l’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, nel prestigioso Palazzo Cassano di Portici dove nacque nel 1772 Gennaro Serra di Cassano, patriota della rivoluzione partenopea del 1799. L’incontro, che segna anche l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, rappresenta un’importante occasione di confronto su legalità e impegno civile, con il contributo di figure istituzionali di alto profilo.

Dopo i saluti istituzionali del prof. Ciro Romano, magnifico rettore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, prenderà la parola Sua Eminenza il Cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Dicastero per i Testi Legislativi (Vaticano) e membro del Comitato d’Onore della “Montemurro-D’Ippolito”. A seguire, i saluti del dott. Luca Manzo, assessore alla Cultura del Comune di Portici, e gli interventi del senatore On. Francesco Silvestro, presidente della Commissione Bicamerale sulle questioni regionali, e dell’Onorevole Fulvio Martusciello, europarlamentare, che porteranno la loro visione sul ruolo dello Stato nella difesa della legalità e sul contrasto alla criminalità organizzata.

Sarà poi Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, vescovo e Pro-Rettore dell’Università, a fornire una prospettiva sulla formazione e sull’educazione ai valori della legalità. Ci sarà inoltre la dott.ssa Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli e componente del Comitato d’Onore della “Montemurro-D’Ippolito”, che offrirà una riflessione sul rapporto tra diritto, giustizia e istituzioni.

Il cuore dell’incontro sarà l’intervento di Catello Maresca, magistrato noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata e autore del libro “Lo Stato vince sempre”, che condividerà la sua esperienza diretta nella lotta alle mafie.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Mauro De Riso, mentre le conclusioni saranno affidate alla dott.ssa Martina Lago, consigliere del Forum Giovani Portici, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta e sicura.

Durante la manifestazione, il Rettore Romano annovererà nel Comitato d’Onore anche il Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, il dott. Maurizio Block che sarà presente.

La “Montemurro-D’Ippolito”, di recente fondazione, è un’Università Popolare e Cattolica, ascritta alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). L’Università, ha sede a Portici (Na), è intitolata al servo di Dio Eustachio Montemurro (1857-1923), fondatore delle Suore Miss. Catech. del Sacro Cuore, ed alla loro prima superiora generale la latianese Teresa D’Ippolito (in religione Maria della S. Croce)

L’incontro del prossimo 22 febbraio è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’opportunità unica per approfondire temi cruciali per il futuro del Paese, in un momento storico in cui il rafforzamento delle istituzioni e la lotta alle infiltrazioni criminali sono più che mai attuali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews