M5S ACERRA: PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Il M5S di Acerra si mobilita contro la violenza di genere. Domani, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso lo Spazio 5 Stelle di Acerra (Via Leonardo da Vinci,7), si terrà la presentazione ufficiale della mozione contro la violenza di genere, un documento frutto di un intenso lavoro condiviso tra associazioni, attivisti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di portare all’attenzione del Consiglio Comunale un impegno concreto per contrastare questa piaga sociale.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, esperti e attivisti impegnati nella tutela delle vittime di violenza. Ad aprire l’incontro sarà la moderatrice Melania Giardinetto, seguita dall’attrice Daniela De Luca, che porterà un toccante contributo artistico con la lettura di un monologo sulla violenza di genere.

Tra gli interventi previsti:

Michele Paolella , responsabile del Gruppo Territoriale di Acerra, che illustrerà il percorso che ha portato alla stesura della mozione insieme alle associazioni locali.

, responsabile del Gruppo Territoriale di Acerra, che illustrerà il percorso che ha portato alla stesura della mozione insieme alle associazioni locali. Francesco Affinito , consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che si farà portavoce della mozione all’interno del Consiglio Comunale, impegnandosi affinché venga discussa e approvata.

, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che si farà portavoce della mozione all’interno del Consiglio Comunale, impegnandosi affinché venga discussa e approvata. L’avvocato Maurizio Lillo , dell’associazione “La Casa di Marinella” e da anni in prima linea nella difesa delle vittime di violenza.

, dell’associazione “La Casa di Marinella” e da anni in prima linea nella difesa delle vittime di violenza. L’On. Carmela Auriemma, parlamentare che già nel 2018, quando era consigliera comunale ad Acerra, presentò una mozione contro la violenza di genere che non venne approvata dall’allora maggioranza.

L’evento si concluderà con un ultimo contributo artistico a cura di Anna Lo Mele e Marzio Di Lauro della compagnia “Liberi Geni Attori”, per sottolineare ancora una volta quanto la cultura e l’arte possano essere strumenti potenti di sensibilizzazione e denuncia.

La mozione che verrà presentata domani rappresenta un atto necessario per impegnare le istituzioni locali in politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Non è solo un documento formale, ma una richiesta concreta affinché la città di Acerra possa attivarsi con strumenti reali: campagne di sensibilizzazione, supporto alle vittime, formazione degli operatori e collaborazione con le associazioni del territorio.

L’invito è stato esteso a tutte le forze politiche, perché la lotta alla violenza di genere non può e non deve avere colori politici. È una battaglia di civiltà, che riguarda tutti.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. L’unione e la consapevolezza collettiva sono la prima arma per combattere questa emergenza sociale.

Appuntamento: sabato 15 febbraio 2025, ore 18:00 – Spazio 5 Stelle Acerra (Via Leonardo da Vinci, 7).













