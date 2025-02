Il Papa ricoverato al Gemelli: accertamenti e cure per la bronchite

90 Visite

Al termine delle udienze previste questa mattina, papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli «per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso». Lo ha fatto sapere la Sala Stampa Vaticana con una comunicazione ai giornalisti.

Le udienze previste oggi si sono tutte svolte regolarmente nell’ufficio privato del Pontefice in Casa Santa Marta. In particolare Francesco ha incontrato il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, Robert Fico, primo ministro della Repubblica Slovacca, Mark Thompson, presidente e amministratore delegato della CNN, e i membri della Fondazione “Gaudium et Spes”.













