Mondiali di sci, Brignone oro in gigante femminile. La classifica

“L’oro in gigante è qualcosa che sognavo da tutta la carriera – ha detto Brignone a Rai Sport – Oggi sono soddisfatta, sono rimasta calma e tranquilla. Avevo un bel vantaggio e mi ha tranquillizzato molto, poi ho trovato un buon feeling con la pista. Faccio ancora fatica a realizzare. Sapevo che ai Mondiali era tutto o niente. Non mi giocavo la Coppa del Mondo, avevo l’occasione di andare full gas. Già stamattina stavo bene, ero focalizzata su ciò che dovevo fare in pista. Fisicamente e mentalmente sto molto bene, è bello arrivare così a un grande evento. Sono tanto felice “