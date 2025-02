Marano. Omicidio Iannone: in aula l’esame del presunto killer. Le parole di Principe

837 Visite

Si è conclusa poco fa l’udienza fiume del processo trattato dalla terza sezione della Corte di Assise di Napoli a carico di Principe Vittorio (accusato di omicidio volontario per futili motivi aggravato dal metodo mafioso) e Sorrentino Sabatino (che risponde di concorso in occultamento di cadavere). Oggi è stato sentito il consulente Medico-Legale Dr. Scarallo che ha confermato la piena capacità di intendere e di volere, al momento del fatto omicidiario, di Principe Vittorio (la perizia era stata sollecitata dall’Avv. Giovanna Cacciapuoti, difensore di fiducia del Principe). L’udienza è proseguita con l’esame dell’imputato dell’efferato omicidio che ha cercato di giustificarsi dichiarando di essere stato aggredito con un pesante martello e di aver reagito per difendersi. L’Avvocato della parte civile, Rosario Pezzella del Foro di Napoli Nord, ha chiesto all’imputato quanti colpi avesse inferto alla vittima prima che cadesse a terra; l’imputato ha riferito di aver sferrato ben tre colpi e che nonostante la vittima si fosse accasciata avrebbe continuato a sferrare calci costringendo il Principe a sferrare il colpo finale.

Rimane tanta amarezza per un vicenda assurda sfociata nel sangue e si fa fatica a comprendere come mai il Principe, ritenutosi aggredito dal Iannone, dopo aver sferrato il colpo finale anziché soccorrerlo e chiamare il 118 ed i Carabinieri abbia invece istantaneamente progettato l’occultamento e la distruzione del cadavere. Nelle prossime udienze, già fissate per il 12 marzo ed il 23 aprile, concluderanno il P.M., la parte civile e gli avvocati del collegio difensivo (Giovanna Cacciapuoti per Principe e Maria Luisa D’Alterio per Sorrentino).

Nella foto in basso il noto penalista Rosario Pezzella













