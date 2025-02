MARANO, CHE TEMPISMO: ARRIVA LA COMMISSIONE D’ACCESSO E IN CONSIGLIO SI TRATTANO TEMI SCOTTANTI: ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI E AFFIDAMENTO DI BENI CONFISCATI, MA SERVIRA’ A POCO, POCHISSIMO

64 Visite

Arriva la Commissione d’accesso agli atti a Marano e, come per magia, l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, in programma il 18 febbraio 2025, viene integrato con la bellezza di 5 punti. Si discuterà di opere abusive su cui il consiglio comunale dovrà esprimersi e stabilire se è il caso di abbattere o acquisire al patrimonio alcuni capannoni sorti nell’area Pip di San Rocco. Ultimo punto: l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento trentennale a titolo gratuito all’Asl Napoli 2 NORD dei beni confiscati di via Recca.

Il tempismo fa molto riflettere, tuttavia al Comune si sottovaluta un aspetto importantissimo: tutto quello che sarà realizzato nei giorni e mesi successivi all’insediamento della Commissione d’accesso non sarà considerato: l’ispezione avrà ad oggetto gli atti già adottati dall’Amministrazione Comunale sino al giorno di insediamento della stessa. E’ chiaro che si cercherà in tutti i modi di salvare la barca, anche facendo nei 3 mesi della commissione d’accesso tutto quello che fino ad oggi non è stato fatto, ma chi consiglia Morra e i suoi molto probabilmente non ha contezza della normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali.

Sicuramente noi non siamo i “Sabino Cassese” dei poveri, ma chi sta guidando la macchina amministrativa in queste ore sembra non avere contezza di quanto vada o meno fatto. Ma soprattutto, per mesi, mesi e mesi, hanno sottovalutato il pericolo. E perché? Perché lo scriveva Terranostrawes. Idem fecero Liccardo, Visconti e, per altre vicende, Mauro Bertini. E auguri, allora!













