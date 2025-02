Marano, ladro di rame allo stadio: per l’uomo obbligo di firma e un anno e otto mesi pena sospesa

120 Visite

Scarcerato il ladro di rame che ieri era stato sorpreso a rubare rame nello stadio comunale. Per lui, G.R., già noto alle forze di polizia, in processo per direttissima, dove si è deciso per la misura dell’obbligo di firma e, contestualmente, un rito abbreviato andato in archivio con la condanna a un anno e 8 mesi, pena sospesa. L’uomo, difeso dall’avvocato Giacomo Agliata, era stato colto dalla polizia municipale, in flagranza di reato, mentre, con l’ausilio di una picozza, era intento a rubate cavi di rame e tubature.













