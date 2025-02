Napoli, parto record al Policlinico: bimbo pesa 5,40 chili

Al centro nascite del Policlinico Federico II ieri è venuto alla luce un bambino del peso di 5,40 kg.

Un neonato alto e robusto come se avesse molti più giorni e settimane alle spalle. La mamma ha provato in tutti i modi a farlo nascere per la via naturale, ma dopo un travaglio lungo e faticoso l’équipe dei medici guidata dal professore Maurizio Guida, ordinario di cattedra alla Federico II e composta dalle dottoresse Gabriella Sglavo e Cinzia Ferrara, ha preferito utilizzare il parto cesareo per evitare problemi. Complimenti a mamma Anastasia, per la pazienza e la determinazione, e al papà per il bel bambino sano che allieterà la famiglia, sono stati espressi da tutta l’équipe.