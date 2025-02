I Philadelphia Eagles hanno vinto il Super Bowl

102 Visite

I Philadelphia Eagles hanno vinto la cinquantanovesima edizione del Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano, battendo in finale i Kansas City Chiefs con il punteggio di 40 a 22. È stata una vittoria sorprendente per il modo in cui è arrivata, con una partita quasi dominata, soprattutto se si considera che i Chiefs avevano vinto gli ultimi due Super Bowl e ambivano a diventare la prima squadra nella storia a vincerne tre consecutivi. La partita si giocava al Caesars Superdome di New Orleans e per la prima volta nella storia dell’NFL era presente allo stadio il presidente degli Stati Uniti in carica.

È la seconda volta che gli Eagles vincono il Super Bowl, la prima fu nel 2018, mentre nel 1948, nel 1949 e nel 1960 avevano vinto altri tre titoli dell’NFL (il campionato statunitense), quando ancora però non veniva giocata la finale con il nome di Super Bowl. Le due squadre si erano affrontate in finale anche due anni fa: avevano vinto i Chiefs 38-35, in una partita molto equilibrata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews