“WE ARE THE WORLD”: nel quarantesimo anniversario della canzone, Napoli ospita “VENTO DEL SUD FOR AFRICA

Sarà il palco del monumentale Teatro Mediterraneo di Napoli ad ospitare – VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2025 ALLE 20.30 – “VENTO DEL SUD for AFRICA”, il grande concerto-evento ideato dalla cantautrice SHARA.

Obiettivo del concerto è la raccolta di fondi destinata all’iniziativa benefica denominata “Mulagi Mission”. Mulagi è un piccolo villaggio dell’Uganda orientale che si è sviluppato grazie alla costante opera della Onlus I Care, oggi divenuta Fondazione, organizzazione nata a Napoli grazie all’opera delle Ancelle Eucaristiche di Melito (NA), supportate da un gruppo di volontari dediti alla missione, e attiva sin dagli anni Novanta sul territorio africano.

Il concerto/evento gode del Patrocinio Morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

La serata sarà condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccellenza del territorio campano e del Mezzogiorno.

L’iniziativa sottolinea il messaggio di una Napoli aperta all’integrazione, all’accoglienza, all’inclusione sociale e all’abbattimento dei muri che, negli anni, sono stati alzati dall’ignoranza e dalla discriminazione razziale nei confronti del “diverso”. “Napoli è, da sempre, crocevia di culture che hanno dato vita alla città del grande abbraccio, la bella Partenope che tutti accoglie. – spiega la cantautrice e performer Shara, al secolo Sarah Ancarola, ideatrice dell’evento – Il mare ci lega a mille storie e, tra queste, c’è quella di un’altra grande donna: ‘Mama Africa’! Questa iniziativa nasce proprio per rimarcare il filo che unisce la nostra città e l’Africa!”.

L’intero incasso dell’evento sarà devoluto alla Fondazione I Care per la costruzione della Casa di Accoglienza per i bambini abbandonati nel villaggio di Mulagi, in Uganda.

L’evento godrà della presenza di due note personalità del territorio meridionale, una legata al mondo della legalità e l’altra legata al mondo della spiritualità: il Magistrato Catello Maresca e Padre Michele Bianco. La loro presenza permetterà un’ampia e necessaria riflessione sui temi-chiave della fratellanza, della comunione, della legalità e della spiritualità, principi imprescindibili per la realizzazione di una società libera e aperta a sostenere il benessere dell’intera comunità.

Il concerto si aprirà col brano intitolato “Time”, una breve canzone scritta da Shara, che commenta: “Il brano racconta quanto il nostro tempo sia prezioso poiché il senso della vita dovrebbe costantemente comunicarci che dovremmo dirigere tutte le nostre energie ed il nostro ‘tempo’ in azioni ed attività positive da rivolgere verso il nostro prossimo”.

Alle canzoni si alterneranno momenti dedicati alle forme e alla corporeità a cura del coreografo Marco Auggiero. Non mancheranno gli omaggi ai grandi autori del Sud e, in particolare, al grande “poeta” partenopeo Pino Daniele, nel settantesimo anniversario della sua nascita.

Nel corso del concerto sarà previsto uno speciale set dedicato interamente alla memoria del leggendario Michael Jackson, che vedrà coinvolti un coro di voci bianche e di voci femminili diretti dalla pedagogista musicale Luciana Mazzone, grazie alla collaborazione intrapresa con l’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani). Questa dedica musicale avvolgerà gli spettatori e preparerà il palco del Teatro Mediterraneo per un gran finale, in occasione del 40esimo anniversario del brano-icona “We Are The World”, composto da Michael Jackson e Lionel Richie.

A supporto dell’iniziativa del 28 febbraio sarà in prima fila anche la MJJFoundation Naples, associazione nata in memoria di Michael Jackson che, da molti anni, si occupa di sostenere le realtà più disagiate come minori, anziani e animali a Napoli, in Italia e in altri luoghi dell’area europea ed extra-europea.

La direzione artistica dell’intera iniziativa è di Gianluca Carbone, la regia dello spettacolo è firmata da Claudio Murat, mentre la band presente sul palco sarà costituita da Salvatore Russo (pianoforte), Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra acustica e chitarra elettrica), Raffaele Vitiello (chitarra acustica e chitarra portoghese); Stefano Romano (basso), Mauro D’Ambrosio (batteria), Luca Cioffi (percussioni), Alessio Castaldi (sax e flauto), Fernando Marozzi (violino), Gianluca Rovinello (arpa), Laura Ammendola e Giampaolo Aspasini ai cori.

Il concerto si concluderà con Eternamente, un singolo inedito scritto e composto da Shara, arrangiato da Gianluca Carbone dedicato proprio all’iniziativa “Vento del Sud for Africa”. Quest’ultimo vede la partecipazione della cantante di origini sudafricane Djarah Khan e verrà lanciato, in contemporanea con il videoclip, il prossimo mese di marzo. Sulle note di Eternamente entreranno in scena anche il coro di voci bianche e voci femminili diretto da Luciana Mazzone e i ballerini della Mart Company, diretti dal coreografo Marco Auggiero, per salutare il pubblico.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Terronian, il cui motto è “Un Sogno che ha la voce del Sud”, e dalla Fondazione I Care, la cui essenza è fatta di “uomini che aiutano altri uomini”.

Il concerto-evento gode del supporto dei partner BCC Napoli, MJJ Foundation di Napoli, Mart Company, ARCC, Associazione Scintilla e ha come media partner ufficiale Radio Capri.

