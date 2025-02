Mugnano, tentato furto in una casa di via Viviani. L’ennesimo colpo sventato dai proprietari

162 Visite

Banditi scatenati in tutta la provincia di Napoli, in particolare nell’area giuglianese. A Mugnano, l’altra notte, nei pressi di una villetta indipendente ubicata in via Viviani, due ladri hanno tentato di accedere in un’abitazione, ma senza successo. Dopo l’ingresso dal cancello principale – come immortalato da foto e video – si sono recati sul retro per risalire dai tubi dell’acqua ed accedere nella casa. Solo la presenza dei proprietari ha sventato il peggio. I residenti di via Viviani, e tanti altri di altre arterie cittadine e del comprensorio, segnalano la presenza di strani furgoni. I furti e tentativi di furti nelle case, ormai da tempo, sono all’ordine del giorno. Poche telecamere, campi rom ancora attivi e scarso controllo sui territori: queste le concause che alimentano il fenomeno.













