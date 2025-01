Bergoglio “non è Papa”, scomunicato il sacerdote ribelle

240 Visite

“Da 11 anni abbiamo un anti Papa” perché Benedetto XVI “non ha mai fatto una rinuncia al papato” pertanto Bergoglio non è pontefice. Per queste tesi don Natale Santonocito, della diocesi di Palestrina, è stato scomunicato latae sententiae. La decisione è stata resa nota con una nota pubblicata sul sito della Curia. Un caso che porta alla mente il caso legato all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, scomunicato per scisma.

Don Santonocito, al termine di un processo penale extragiudiziale durante il quale ha avuto assicurato il diritto alla difesa, si legge nella nota, ha diffuso “una dichiarazione ’contra fidem’ per scisma attraverso le piattaforme social YouTube e Facebook”. La posizione è ribadita successivamente. Dopo una riprensione e un’ammonizione verbale del vescovo, nel processo penale extragiudiziale Santonocito ha continuato a ribadire la sua posizione e successivamente ha pubblicato altri video sempre su YouTube.













