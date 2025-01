Pozzuoli, Metro: ancora fumata nera, confermati i licenziamenti

Ennesima fumata nera per la vicenda Metro Italia. La corsa contro il tempo per scongiurare la chiusura della filiale di Pozzuoli, e i 65 licenziamenti previsti per il 30 aprile prossimo, ha trovato ieri l’ennesimo muro. La multinazionale non è intenzionata ad accogliere le proposte dei lavoratori, che chiedono continuità occupazionale e di rinviare la chiusura della sede del Cash and carry di via Campana.

Punti fermi rimarcati anche ieri mattina durante un incontro che si è tenuto a Roma presso gli uffici del ministero del Lavoro a cui hanno partecipato i rappresenti del MIMIT (ministero delle Imprese e del Made in Italy), i delegati sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Tucs e collegati in videoconferenza un membro del CdA di Metro Italia e l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello.

Fonte Il Mattino